شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقيم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تصور مسابقات الناشئين حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على إقامة مؤتمر صحفى خلال الايام القليلة المقبلة، من أجل إعلان التصور الخاص وجداول مسابقات الناشئين حتى 2024، لاسيما بعد إعلان إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم بسبب جائحة فيروس المستجد وحفاظا على سلامة اللاعبين.

فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدورى سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعداداً لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أسوان طلب اللعب على استاد الشرطة الرياضى بالعباسية، كما توجد مفاضلة بين أكثر من ملعب لاستضافة المصرى، مثل استاد الإسماعيلية والمكس وبرج العرب، وهو ما لم يتم حسمه أيضا، وهذه الأمور تؤخر إعلان جدول الدورى.

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وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.