شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حق ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلي، عن اتخاذه لكافة الاجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، وذلك بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات.

وكتب السولية عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء فى حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".

وكان عمرو السولية قد رد على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام والتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتى عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللى يخلى (بنى آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".

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وأضاف السولية، "دول اللى لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللى بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، أتمنى الشيوخ اللى بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى وهما شايفين اللى بيحصل".

وتابع: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللى زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتى اللى لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".