شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان مطلوب في سويسرا الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة حتى نهاية الموسم، عرضا جديدا من سويسرا لتنضم لقائمة الدوريات الراغبة فى الحصول على خدماته، بعد تلقى اللاعب عروضاً فى وقت سابق من أسبانيا وفنلندا، إلا أن اللاعب وادارة الأهلى أجلا التفكير فى الأمر لحين اتخاذ قرار نهائى بشأن اللاعب سواء بعودته أو تجديد إعارته وهو ما يتوقف على صفقة موليكا التى تكثف ادارة الأهلى من مفاوضاتها فيها حاليا.

ويحسم موليكا مصير ريان فى الأهلى بالموسم الجديد، حيث استقرت الإدارة الحمراء على تجديد اعارة احمد ريان حال النجاح فى ضم جاكسون موليكا، اما فى حالة فشل الصفقة فهناك اتجاه لعودة اللاعب لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).