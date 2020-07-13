شكرا لقرائتكم أرتيتا: أرسنال فرط في الفوز أمام توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه فرط في نقاط قمة شمال لندن بخسارته 2-1 من غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد لتتقلص آماله في حجز مقعد أوروبي.

وتقدم أرسنال عبر ألكسندر لاكازيت بتسديدة لا تصد لكن توتنهام استغل خطأ دفاعيا ليتعادل عبر سون هيونغ-مين قبل أن ينتزع توبي ألدرفيريلد الفوز من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة.

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وقال أرتيتا بعد أول قمة لندنية له كمدرب: تركنا لهم المباراة بخطأ فردي ثم ضربة ثابتة مما كلفنا ثلاث نقاط أخرى، لكنني فخور بالطريقة التي لعبنا بها دون النظر إلى أي ملعب ننافس عليه وأبطلنا خطورة المنافس وأجبرناه على لعب كرات طويلة والتراجع أمامنا، لقد تحدثنا قبل المباراة عن أن الضربات الثابتة قد تكون محورية في اللقاء واليوم كلفتنا ثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة أصبح أرسنال خلف توتنهام في الترتيب محتلا المركز التاسع مع تبقي ثلاث مباريات وتقلصت آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

وواصل المدرب الإسباني: سنواصل التقدم وسأحاول تشجيع اللاعبين على المضي قدما، يوجد أمل ضعيف ولكننا سنكافح حتى يكون الهدف مستحيلا من الناحية الحسابية.