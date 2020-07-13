شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوان بيل: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وإلغاء احتراف الحراس الأجانب قرار خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنطوان بيل، الحارس التاريخي لمنتخب الكاميرون، والمقاولون العرب السابق، إنه فخور بما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول.

وأضاف بيل عبر قناة أون تايم سبورتس: «صلاح بدأ مسيرته مع المقاولون وهو نفس فريقي، لذلك أشعر بالفخر تجاهه وأشجعه دائما وهو وليفربول، عندما جئت إلى مصر لم أكن أعرف سوى الأهلي والزمالك ولا أعلم من هو الفريق الذي سأنضم له، ولكن كان يجب أن أبذل جهدا كبيرا مع باقي زملائي لتحقيق الإنجازات وهذا ما فعلناه».

وتابع :«لا يمكن أن أنسى مصر ومحمود الخطيب وإبراهيم يوسف وفاروق جعفر ومجدي عبدالغني وغيرهم من النجوم».

وعن قرار اتحاد كرة القدم المصري بمنع الحراس الأجانب من الاحتراف في الدوري قال: «هذا القرار خاطئ تماما لا يجب أن يلغي الدوري المصري احتراف حراس المرمى الأجانب لأن اللاعب المميز يضيف إلى الدوري وإذا كان حارس المرمى الأجنبي ذو إمكانيات عالية سيضيف كثيرا لفريقه وللدوري المصري».