شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الأثنين، منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بمباراة واحدة وهامة في إطار صراع المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية والهروب من دوامة الهبوط، بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، وذلك بعدما حسم ليفربول اللقب رسميًا.

كما تقام اليوم، أيضا 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، فيما تقام مباراة واحدة بين انتر ميلان ونابولي في إطار الجولة 32 من الدوري الإيطالي الممتاز«سيريا أي».

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون- التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة:

فياريال ضد ريال سوسييداد- السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافى- السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة ضد ريال مدريد- العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3

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مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة:

انتر ميلان ضد تورينو- العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4