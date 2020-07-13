شكرا لقرائتكم أحمد حمودى لـ تريزيجيه: "لا أنا شايف أنك تكلمنى قبل كل ماتش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى والزمالك السابق وفريق بيراميدز حالياً، على تألق محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب الفراعنة.

ونشر حمودى صورة لتريزيجيه خلال احتفاله بأحد الأهداف التى سجلها مع فريقه وعلق عليها: "لا أنا شايف أنك تكلمنى قبل كل ماتش.. مبروك يا حبيبي".

وكان تريزيجيه قد سجل ثنائية أستون فيلا، فى شباك فريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول وأضاف الهدف الثانى، فى الدقيقة 59، من أسيست أحمد المحمدى.

وقاد تريزيجيه، الفيلانز، لتحقيق أول فوز فى الدورى الإنجليزي، منذ الإنتصار على واتفورد، 2 – 1، يوم 21 يناير الماضى، وبالتحديد منذ 173 يوما.

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وسجل النجم المصرى هذا الموسم 5 أهداف مع أستون فيلا، فى الدورى الإنجليزي، بعدما سجل فى السابق، فى أندية ليفربول، تشيلسى وولفرهامبتون.

وتعد ثنائية كريستال بالاس، أول ثنائية يسجلها محمود حسن تريزيجيه، فى الدورى الإنجليزي، خلال 31 مباراة مع أستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى إلى النقطة 30 نقطة، بينما يظل كريستال بالاس فى المرتبة الـ14 برصيد 42 نقطة.