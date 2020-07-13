شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا ويستعد للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فحصين تأكد من خلالهم تعافيه التام من الإصابة بفيروس كورونا تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، ليتأكد تعافيه من المرض بعد سلبية التحاليل التى خضع لها مؤخرًا ليصبح اللاعب جاهزا للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد فترة العزل المنزلى التى قضاها طوال الفترة الماضية مع خضوعه لبروتوكول العلاج تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك.

وكان مصطفى فتحى أعلن فى 4 يوليو الجارى، إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية التى خضع لها مع الفريق، حيث قال اللاعب فى تغريدة له عبر صفحته على "تويتر": "covid 19، الحمد للهزز دعواتكم"، وعقب فترة من العزل المنزلى خضع مصطفى فتحى لفحصين لفيروس كورونا تأكد من خلالهما تعافيه من ذلك المرض.

فيما يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والطبى والإدارى، اليوم الأثنين لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، حيث خضع الفريق لمسحتين خلال الفترة الأخيرة للتأكد من سلامة اللاعبين وعزل المصابين عن معسكر الفريق الأبيض.

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وكشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن مواعيد المسحات الطبية للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى من المقرر أن يخضع لها لاعبو أندية الدورى العام خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.