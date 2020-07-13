شكرا لقرائتكم ابنة محمود الخطيب لـ بيبو: حب الناس أهم وأعظم نعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت نور محمود الخطيب ابنة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وزوجة أسامة حسنى نجم المارد الاحمر السابق رسالة لوالدها تتغزل فيها فى حب الناس لبيبو وكتبت عبر حسابها على فيس بوك :"يمكن رزقك كله حب الناس، فالحمد لله على أعظم نعمة وما بعدها نعمة... والله لو دى الحاجة الوحيدة ال تملكها كفاية أوي.. حب الناس أهم وأعظم نعمة ده كلامك ويمكن ده السبب فى امتحانات ربنا ليك.. مفيش حاجة ببلاش وهنيئاً لك قلوب الناس الحلوة... خلصت الحدوتة".

وفى وقت سابق نشرت السيدة نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، رسالة من زوجة بيبو إلى المسئولين قالت فيها، "أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض، أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... ومازال يعطي".

وأضافت زوجة رئيس الأهلى فى الصفحة المنسوبة لها، "لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب... ولكنى أطالب بحقى فى الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأنى كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه).

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وتابعت الصفحة، "أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففى سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!، تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب....أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوى الهمم الصلبة ...ولكن فاض الكيل.....أريد حقى يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقى يا بلد..وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره...وأعلم جيداً أن رسالاتى دائماً مقروءة ولذا فإننى أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها.