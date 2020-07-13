شكرا لقرائتكم التنمر لا يعرف ألوان.. عمرو السولية يتجرع من كأس شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا زال خطر التنمر شبحا يسيطر على مرضى النفوس والعقول حيث تجرع عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من هذا الكأس من قبل بعض متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى كما حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك عندما نشر صورة لابنه آدم وزوجته ليصبح هذا الأمر غولا لا يفرق بين الألوان والانتماءات.

بداية أزمة السولية

الحكاية بدأت عندما كشف السولية عن تعرض ابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه قائلا:" ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل.

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رد الأزهر على واقعة التنمر ضد السولية

استنكرت آمنة نصير استاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الازهر فرع الاسكندرية، ما حدث من تعليقات خارجة من قبل البعض بشأن نجلة عمرو السولية لاعب الأهلى

وأضافت نصير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: لدينا آفة في المجتمع المصرى وهي الرغبة الدائمة في توجيه النقد واللوم لأي أحد سواء كان بوجه حق أو باطل وبصورة عامة التنمر على أي شخص "حرام شرعا" ما بالنا بطفلة قد تتأذى مشاعرها من تلك التصرفات والتعليقات الهمجية

واستطردت : مثل هذه التعليقات مرض نفسي خطير اجتاح الشعب المصرى عن طريق النقد اللاذع وطولة اللسان بغير حق وتساءلت مستنكرة : " ما دخلك انت في مثل هذه الأمور ، ومن اعطى هؤلاء الناس حق تقييم غيرهم بهذا الشكل