شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يرحب باستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات الموافقة على استضافة نهائى دورى الأبطال الأفريقي.

وقال صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت: "أهلا وسهلا بالمنافسات الأفريقية على الأراضى المصرية، تواصلت مع المهندس هانى أبو ريدة وعمرو الجناينى وقدمت لهم تسهيلات الموافقة على استقبال نهائى دورى الأبطال الافريقى بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية ضمن خطة مواجهة كورونا".

وعن أزمة الأهلى والزمالك علق وزير الرياضة: "الوضع بين الأهلى والزمالك ينبغى ألا يكون بهذه الطريقة، الناديان رمز للكرة المصرية، حتى لو هناك تجاوز من أحد الاطراف فهناك قوانين ونحن نتابع كل تفاصيل الأزمة، ونتمنى من الجماهير أن تحافظ على شكل الكرة المصرية".

وعن مونديال اليد قال أشرف صبحى :"نسابق الزمن لاستقبال 32 دولة فى مونديال اليد وجهزنا 4 صالات بالعاصمة الادارية وبرج العرب و6 أكتوبر بجانب هيئة ستاد القاهرة لتنظيم بطولة تليق بمصر".

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وعن عودة الانشطة بالأندية مع منتصف يوليو علق وزير الرياضة :" بدأنا منذ الاول من يوليو على تطبيق الاجراءات الاحترازية وسيكون الافتتاح التدريجى فى 15 يوليو على أن تبدأ المنافسات بشكل رسمى فى الاول من أغسطس طبقاً للخطة الموضوعة".

وعن تطوير العشوائيات قال أشرف صبحى :" سعداء للغاية بوجود الرياضة فى تطوير العشوائيات خاصة حى الاسمرات، نفذنا المدينة الشبابية الرياضية بالاسمرات على أحدث طراز، وجهزنا ملاعب مفتوحة لخدمة المجتمع ككل، وانتهينا بشكل كامل من المدينة الرياضية ويتواجد بها ملعب كرة ومدرجات و4 ملاعب نجيل صناعى و3 ملاعب سلة وملاعب متعددة الاغراض و12 ملعب للنزال والعاب الدفاع عن النفس بالإضافة للمنطقة الترفيهية والمسرح المكشوف والعاب الاطفال ومنطقة المطاعم ومجمع كبير لحمام السباحة يشمل حمام أوليمبى وآخر ترفيهى".

ويضيف وزير الرياضة :"تدريب الاندية والمنتخبات على المدينة الرياضية بالاسمرات متاح بالفعل وجاهزون لاستقبال طلبات الاندية للتدريب هناك وإقامة المعسكرات المغلقة فكل الأمور متهيئة للغاية".

وعن مبادرة ركوب الدراجات قال أشرف صبحى: "اهتمام الرئيس بمبادرة ركوب الدراجات يتعلق باهتمام الدولة بصحة المصريين فهى وسيلة حضارية للتنقل وهناك إقبال كبير على المبادرة بعد طرحها أون لاين حيث تلقينا 150 ألف طلب وهذا مؤشر جيد لإستكمال تنمية هذه الأنشطة.