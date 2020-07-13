عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده رقم 35 اليوم

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جدة - عمرو شويل يحتفل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر اليوم الاثنين 13 يوليو، بعيد ميلاده رقم 35، حيث ولد السعيد في محافظة الاسماعيلية عام 1985.
بدأ السعيد مسيرته الكروية في النادي الاسماعيلي بقطاع الناشئين، ثم انضم إلى الفريق الأول للدراويش وانتقل إلى الأهلي ، وتألق عبد الله وحصد العديد من البطولات التي كانت أهمها: 4 ألقاب دوري عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي مرتين ودوري أبطال أفريقيا.
وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة في صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندي ثم انتقل إلى الدوري السعودي عبر نادي أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابات نادي بيراميدز.
ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة في عام 2008، وشارك في 46 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، ووصلت قيمته التسويقية إلى 37 مليون جنيه.
عبد الله السعيد كان بين كتيبة الفراعنة التي شاركت في كان 2019، لكنها لم تتمكن من تحقيق آمال الجماهير العريضة التي آذرتهم منذ انطلاق البطولة، وخرج المنتخب من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في بطولة خفت فيها نجم السعيد و لم يقدم أي إضافة رغم مشاركته في جميع المباريات.
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