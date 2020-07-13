شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على استمرار حميد أحداد ضمن صفوف الرجاء المغربي .. بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الإدارة البيضاء ستمنح المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق المعار للرجاء المغربى، موافقة على الاستمرار ضمن صفوف النادى المغربى خلال الفترة الحالية للمشاركة معه فى منافسات البطولة المغربية خاصة بعد التوقف الكروى الذى شهده العالم نتيجة جائحة كورونا، وطلب الزمالك من الرجاء فى الفترة الماضية بإخلاء طرف أحداد وذلك لعدم تفعيل بند الشراء النهائى فى 30 يونيو الماضى.

وتابع المصدر ذاته إن الرجاء لن يستطيع إشراك أحداد أمام الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سوى بسداد 200 ألف دولار لذا سيستمر اللاعب مع الفريق المغربى للمشاركة فى مباريات الدورى المغربى المقرر استئنافها فى 25 يوليو الجارى على أن تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل، ثم سيعود بعد ذلك اللاعب إلى الزمالك.

وأرسل الزمالك خطابا رسميا إلى الرجاء بإخلاء طرف حميد أحداد وأعقبه مراسلات من إدارة النادى المغربى إلى النادى الأبيض، ليتم السماح للاعب بالاستمرار فى فترة الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى مع رفض مشاركته أمام الفريق الأبيض سوى بسداد المستحقات المنصوص عليها فى عقد الإعارة بأنه حال الرغبة فى إشراكه أمام فريقه خلال فترة الإعارة يتم سداد 200 ألف دولار.

وكشفت تقارير صحفية مغربية، مؤخرا أن مجلس إدارة نادى الرجاء البيضاوى أرسل خطابا لنادى الزمالك من أجل استمرار إعارة المهاجم المغربى حميد أحداد مع الفريق الأخضر حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020، حيث قال جواد الزيات رئيس نادى الرجاء في تصريحات صحفية، أن إدارة الفريق خاطبت الزمالك بشأن ذلك الأمر.