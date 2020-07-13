شكرا لقرائتكم ليستر ينهار أمام بورنموث ويخسر برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح ليستر سيتي مهددا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، عقب خسارته المدوية 1 - 4 أمام مضيفه بورنموث اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظل ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته العاشرة في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي، في المركز الرابع مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس، الذي يستضيف ساوثهامبتون في المرحلة ذاتها غدا الإثنين، فيما ارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ الأول من شباط/فبراير الماضي، إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق ثلاث نقاط خلف مراكز الأمان.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل، ولكن ربما يشارك صاحب المركز الخامس في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، حال عدم قبول الطعن الذي تقدم به مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني حاليا أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بحظره من اللعب في البطولات الأوروبية لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف. ومن المنتظر أن يتخذ كاس القرار النهائي بشأن قضية مانشستر سيتي غدا الإثنين.

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وافتتح ليستر سيتي التسجيل عبر نجمه جيمي فاردي في الدقيقة 23، ليقترب بشكل كبير من التتويج بلقب هداف المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 23 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

وأدرك جونيور ستانيسلاس التعادل لبورنموث في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ثم أضاف دومينيك سولانكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67. وتضاعفت معاناة ليستر سيتي، بعدما لعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه التركي كاجلار سويونكو في الدقيقة 68، ليستغل بورنموث النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف الهدف الثالث، الذي جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جوني إيفانز لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

وعاد سولانكي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الرابع لبورنموث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 87، لتنتعش آمال بورنموث من جديد في البقاء بالمسابقة.