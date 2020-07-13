كلوب يكشف عن خطته بعد ليفربول.. "العودة إلى ألمانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي عن خطته المستقبلية بعد انتهاء عقده الحالي مع العملاق الأحمر.

وفي تصريحات لـ"كيكر" الألمانية قال كلوب :"بعد انتهاء عقدي الحالي، سأخلد للراحة لمدة عام لن أفعل خلاله أي شيء".

ووقع كلوب على عقد جديد في 2019 مع ليفربول يمتد حتى صيف 2024 ما يعني أن يورجن سيكون في أنفيلد خلال الأربع سنوات المقبلة على الأقل.

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وأضاف كلوب :"بعد الراحة لعام سأعود إلى ماينز بكل تأكيد، لكن بعد خمس سنوات من الآن، قد يكون العالم مختلف كلياً".

وعن مسيرته مع ليفربول قال كلوب :"عندما وقعت لليفربول في 2015 شعرت أننا مثاليون لبعضنا البعض، وما زال التعاون مثمراً حتى الآن، وأسعى لأداء عملي حتى نهاية العقد في 2024".

وأنهى كلوب :"هذا النادي (ليفربول) مكان رائع بالنسبة لي، ولا يمكنني التفكير في المغادرة (قبل نهاية العقد)".

يورجن كلوب هو المدرب الوحيد الذي نجح في الفوز مع ليفربول ببطولة "بريميرليج" بشكلها الجديد، وأول مدرب يحقق لقب الدوري الإنجليزي لقاطني أنفيلد منذ 30 عاماً.