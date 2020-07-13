"مجاملة الريال وعار الإدارة".. الخليج 365 يٌحاور لاعب برشلونة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خلال الموسم الحالي ظهر على برشلونة العديد من الأزمات الإدارية والفنية، وهو ما أدى إلى تراجع أداء "البلوجرانا"، على الرغم

من محاولة المنافسة مع الغريم ريال مدريد على لقب الدوري بجانب الاستمرار في منافسات دوري أبطال أوروبا.

في برشلونة كان يوجد لاعبًا سبق وأن ارتدى قميص النادي الكتالوني بداية من عام (1984) وحتى (1988) وهو الإسباني رامون ماريا كالديري الذي حقق رفقة البرسا لقبي الدوري والكأس خلال هذه الفترة.

"الخليج 365" تواصل مع لاعب برشلونة السابق للحديث معه عن موسم برشلونة سواء كان محليًا أو قاريًا، ورأيه في المدرب كيكي سيتين والإدارة الحالية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وإليكم الحوار كالتالي:

- كيف كانت مسيرتك وتحديدًا مع برشلونة؟

بدأت الكرة منذ أن كنت في عامي الـ 14، ولعبت مع الفريق الثاني ببرشلونة حتى انتقلت على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق بلد الوليد والذي ظهرت معه في الفريق الأول، إلا أنني عدت من جديد لبرشلونة لألعب في صفوفه أربعة أعوام، لكن الإصابة عطّلت مسيرتي، وخلال هذه الفترة شاركت مع المنتخب الإسباني في مونديال المكسيك عام (1986)، وشهدت هذه البطولة خروجنا من دور ربع النهائي على يد منتخب بلجيكا.

- وما هيّ المباراة التي تتذكرها حتى الآن مع برشلونة؟

مباراتي الأولى مع برشلونة كانت ضد ريال مدريد في موسم (1984 - 1985)، ونجحت خلال هذه المباراة أن أصنع الهدف الثالث، وفوزنا وقتها على الريال بنتيجة (3-0).

- من وجهة نظرك كيف ترى الوضع الآن في برشلونة خاصة في فترة المدرب الحالي كيكي سيتين؟

في برشلونة فقدنا الأسلوب الذي كنّا نتميز به وتحديدًا في عهد الثنائي يوهان كرويف وبيب جوارديولا، ليس هذا فقط بل الإدارة لم تنجح في تعويض رحيل الثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، في التوقيت الحالي يحاول كيكي سيتين إعادة الفريق لكن كل شيء يتوقف على ليونيل ميسي.

- برأيك متى يعود برشلونة إلى وضعه الصحيح مرة أخرى؟

بداية عودة برشلونة هو أن يتولى تشافي القيادة الفنية، وأتمنى أن يكون هذا القرار قريبًا.

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- ولماذا تشافي بالتحديد؟

تشافي (عبقري) مثل بيب جوارديولا، لنرى ما حققه في قطر حتى الآن والدليل على ذلك تجديد عقده مع السد لمدة موسم جديد.

- كيف تقيم صفقة ميراليم بيانيتش مقابل رحيل آرثر؟

ما حدث من إدارة برشلونة (عار)، الجميع كان يرى آرثر مستقبل النادي، بيانيتش عمره تخطى الـ 30 والفريق لن يستفيد منه كثيرًا عكس آرثر.

- من وجهة نظرك.. هل استفاد ريال مدريد من التحكيم في الموسم الحالي؟

آرى وجود مجاملات واضحة من التحكيم وتحديدًا مجاملة حول تقنية الـ"VAR" لصالح ريال مدريد، بالطبع فوز برشلونة بلقب هذا الموسم سيضر نظرًا لحصولنا على اللقب لمدة 8 سنوات من آخر 11 عام، الأعوام السابقة لم ينجح أي فريق يقف أمام برشلونة بحصول الريال على لقبين فقط مقابل لقب وحيد لأتلتيكو مدريد.

- برأيك هل يفوز برشلونة ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم؟

لما لا نفوز ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم، لكن عليك أولاً أن تفوز بجميع مبارياتك التي ستخوضها من أجل الوصول للقب.

- ماذا يحتاج برشلونة من صفقات في الصيف المقبل؟

لماذا التركيز على الصفقات والتعاقد مع لاعبين أجانب من خارج النادي، أنا أثق في الشباب المتواجدين في الفريق حاليًا وتحديدًا الثلاثي أنسو فاتي وريكي بويج ومونشو رودريجيز.

- ميسي وصل لسن الـ33 عامًا.. هل الآن نبدأ التفكير في البحث عن خليفته في برشلونة؟

لا، ميسي لديه الفرصة أن يقود برشلونة لثلاث سنوات قادمة، لكن علينا التفكير في الشباب، النادي لديه الجودة من حيث اللاعبين الشباب وهذا ما سيعطي الفارق في الفترة المقبلة.

- كيف ترى مستوى الثلاثي كوتينيو - جريزمان وديمبلي مع برشلونة بعدما كلفوا خزينة النادي أموالاً طائلة؟

أرى أن فيليب كوتينيو لاعب عظيم، لكنه عانى من ضغوطات اللعب لفريق كبير مثل برشلونة، أما جريزمان فهو لا يساعد الفريق بالشكل الكافي هو بحاجة إلى الوقت من أجل التكيف على أسلوب لعب الفريق، وبالنسبة لديمبيلي فمشكلته الأساسية هيّ كثرة الإصابات.

- مع اقتراب انتخابات برشلونة كيف ترى إدارة الرئيس بارتيميو في التوقيت الحالي؟

هناك الكثير من الشكوك حول مستوى الإدارة الحالية، لنرى على سبيل المثال الصفقات لقد تم إهدار العديد من الأموال في صفقات لم تكن جيدة للفريق، بالنسبة لي المشكلة الحالية في برشلونة هو المدير الفني.

- خوان لابورتا ألمح برغبته في الترشح لانتخابات برشلونة.. تعليقك؟

هناك مرشحون جيدون مثل فيكتور فونت، لكن بالطبع ترشح لابورتا سيكون جيدًا للنادي فهو يمتلك الكثير من الخبرة على المستوى الإداري، كما لديه القدرة على إعادة الفريق مرة أخرى مثلما كان عليه في حقبة المدرب بيب جوارديولا.

- في النهاية.. كيف ترى مستقبل النادي؟

أمام الإدارة الحالية سنة على نهاية مدتها، لابد من وجود فلسفة جديدة في المجلس القادم ومع تعيين تشافي مدربًا، ننتظر أن يعود برشلونة مرة أخرى مثلما عهده السابق.