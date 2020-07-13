فاردي يهرب من قبضة محمد صلاح بتعزيز صدارته لجدول هدافي الدوري الانجليزي

هرب المهاجم الدولي الانجليزي جيمي فاردي من قبضة النجم المصري محمد صلاح في صراع لقب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز عن موسم 2020/2019، بفضل الهدف الذي سجله أمام بورنموث في الجولة 35 ليلة أمس الأحد، ليصبح الفارق بينهم 4 أهداف قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ورفع جيمي فاردي رصيده إلى 23 هدفًا في المركز الأول بفارق 3 أهداف عن هداف آرسنال “بيير إيميريك أوباميانج” صاحب المركز الثاني، وبفارق 4 أهداف عن هداف ليفربول “محمد صلاح” صاحب المركز الثالث.

ولا يزال محمد صلاح يتفوق على جميع هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم، فيما يتعلق بصناعة الألعاب، فقد مرر 9 كرات حاسمة لزملائه في ليفربول حتى الجولة 35، بينما صنع فاردي 4 أهداف فقط، واكتفى أوباميانج بصناعة هدفين وبالمثل فعل مهاجم ساوثامبتون “داني إينجز” صاحب المركز الثالث في لائحة الهدافين مناصفة مع محمد صلاح بـ 19 هدف.

ويأتي رحيم سترلينج في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن ساديو ماني وراؤول خيمينيز وسيرخيو أجويرو.

والتالي أول 10 في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة 35:

فاردي ( ليستر ) 23 هدف

ليستر هدف أوباميانج ( آرسنال ) 20 هدف

آرسنال هدف صلاح ( ليفربول ) 19 هدف

ليفربول هدف إينجز ( ساوثامبتون ) 19 هدف

ساوثامبتون هدف سترلينج ( مان سيتي ) 17 هدف

مان سيتي هدف ماني ( ليفربول ) 16 هدف

ليفربول هدف راؤول خيمينيز ( ولفز ) 16 هدف

ولفز هدف أجويرو ( مان سيتي ) 16 هدف

مان سيتي هدف راشفورد ( مان يونايتد ) 15 هدف

مان يونايتد هدف مارسيال ( مان يونايتد ) 15 هدف

مان يونايتد هدف أبراهام ( تشيلسي ) 14 هدف

تشيلسي هدف هاري كين ( توتنهام ) 13 هدف

توتنهام هدف كالفيرت ليوين ( ايفرتون ) 13 هدف

ايفرتون هدف جابريل جيسوس ( مان سيتي ) 12 هدف

مان سيتي هدف ريتشارليسون ( ايفرتون ) 12 هدف

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