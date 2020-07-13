رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق ليفربول، ونظيره آرسنال، يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري، على ملعب الإمارات في شمال لندن بإنجلترا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليفربول البطولة مبكرًا، بعدما توج رسميًا بلقب البريميرليج، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ارتيب الدوري برصيد 93 نقطة، حصدهم من 35 مباراة، حقق الفوز في 30 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، فيما هزم في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الجانرز في المركز التاسع برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الثامن، و4 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة وربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر وربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لليفربول:-

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حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ترينت أليكساندر آرنولد، جو جوميز

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، أليكس أوكسليد تشامبرلين، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

التشكيل المتوقع لآرسنال:-

حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز

خط الدفاع: دافيد لويز، سياد كولاسيناك، شكودران موستافي

خط الوسط: جرانيت تشاكا، كيران تيرني، هيكتور بيريين، داني سيبايوس

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت، بوكايو ساكا، بيير إيميريك أوباميانج