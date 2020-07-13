رياضة | الكشف عن مصير أجويرو مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير أجويرو مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة المدير الفنى الاسباني بيب جوارديولا فى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والحفاظ أيضًا على اللاعبين الكبار فى الفريق . ويسعي مانشستر سيتي فى تجديد تعاقده مع النجم الأرجنتيني والمهاجم التاريخي للفريق سيرجيو أجويرو والذي سينتهي في صيف 2021 . وذكرت صحيفة" ميرور " البريطانية أن رغبة السيتي كبيرة فى بقاء النجم الارجنتيني سيرجيو أجويرو ضمن صفوف الفريق خاصة انه أحد النجوم . ويغيب اجويرو عن المباريات القادمة ببطولة الدوري الانجليزي البريميرليج وعن مباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد للإصابة .

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