رياضة | الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة والمعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضمن اللاعبين الذي لم يتحدد موقفهم حتى الآن مع الزمالك هو المغربي حميد أحداد والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي .

وحدد الزمالك مبلغ1.5 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة وان الرجاء يرغب فى استمرار اللاعب ضمن صفوفه وشراءه نهائيًا من الزمالك.

ويقتنع كارتيرون بعودة اللاعب ولكن تري إدارة الزمالك أن قائمة الفريق لديها عدد اجانب كبير خلال الفترة الحالية .