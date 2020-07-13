رياضة | مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، منعا لرحيلهم عن صفوف ميت عقبة.

تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك أن ملف تعديل عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لم ينته بعد.

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وأوضحت المصادر أن المدافع محمد عبد الغني وقع على عقود تمديد تعاقده مع الزمالك خلال الأيام الماضية إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق حول القيمة المالية الجديدة في عقد عبدالغني.

وتابعت المصادر أن مسئولي الزمالك وضعوا مجموعة من اللاعبين ضمن حساباته لتعديل القيمة المالية في عقودهم لما تتناسب مع قيمتهم الفنية، وجاء منهم عبدالغني المدافع الذي يحصل خلال الوقت الحالي على مبلغ مليون ونصف في الموسم.

الجدير بالذكر أن بيراميدز طلب من الزمالك خلال الآونة الأخيرة التعاقد مع عبدالغني، في صفقة انتقال نبيل دونجا إلى القلعة البيضاء، ولكن تمسك مسئولو النادي الأبيض باستمرار المدافع الشاب لما يمثله من إضافة جيدة لخط الدفاع الزملكاوي.