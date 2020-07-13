رياضة | برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صدمة كبيرة وجهها فريق برشلونة الإسباني للاعب باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا .

وكان نيمار ضمن اللاعبين الذي يسعي برشلونة للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة نيمار أصبحت صعبة على برشلونة هذا الصيف خاصة أن باريس سان جيرمان يطلب مبالغ مادية كبري بينما يعانى البارسا من أزمة مالية طاحنة .

ويذكر أن نيمار كان يضعط بقوة على إدارة البي إس چي خلال الفترة الماضية لتسهيل رحيله لبرشلونة.