شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يترقب الأجندة الدولية للمنتخب لتحديد موعد تكريم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب اتحاد الكرة قرارات الكاف بشأن مواعيد الاجندة الدولية للمنتخب الوطني وتحديدا في شهر اكتوبر المقبل ، حتي تحسم اللجنة الخماسية موعد تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزي ، حيث استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على أكثر من سيناريو لتكريم محمد صلاح بعد الإنجاز الذى حققه مؤخرا والفوز بلقب الدورى الإنجليزى، ليصبح أول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا اللقب ليستمر فى مسيرة تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، ويجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية اتصالات مباشرة مع محمد صلاح لتحديد التوقيت المناسب للاحتفال به.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك عدة تصورات يجرى حاليا وضعها لتكريم محمد صلاح منها عمل تمثال له فى مقر اتحاد الكرة الجديد الذى يقام حاليا فى مدينة 6 أكتوبر، بجانب إقامة متحف له فى أحد أركان المبنى الجديد مع إمكانية وضع اسمه على أحد الملاعب التى تقام فى المبنى الجديد للجبلاية والذى يشهد أكثر من ملعب لتدريب المنتخبات الوطنية.

فيما توصلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، لاتفاق ومذكرة تفاهم مع مركز طبي ألماني من أجل علاج اللاعبين المصابين في الدوري المصري، علي أن يكون للاعبين تسهيلات كبيرة في الإجراءات بجانب خصم كبير يحصل عليه لاعبو الدوري المصري وكذلك الأندية، وكانت اللجنة الخماسية أعلنت توصلها لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات علي تخصيص 3000 كرة موحدة لاندية الدوري المصري في الموسم الجديد، علي ان تحصل الجبلاية علي نسبة من اعادة بيع الشركة الألمانية للكرة الموحدة للدوري كوسيلة لتنمية موارد اتحاد الكرة .

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وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.