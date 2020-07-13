شكرا لقرائتكم اشمعنى "الممتاز" .. أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة يالخضوع لـ 3 مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت أندية القسم الثالث من اتحاد الكرة الخضوع لثلاث مسحات للكشف عن فيروس كورونا أسوة بالدوري الممتاز في حالة صدور قرار رسمي من اللجنة الخماسية باستئناف المسابقة وعدم إلغاءها، وعقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعات مع أندية القسم الثالث خلال الايام الماضية ورفضت الأندية مقترح الدورة الثلاثية لتحديد الصاعدين للقسم الثانى، وطلبوا استكمال المسابقة أو صعود الأول مباشرة.

فيما توصلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، لاتفاق ومذكرة تفاهم مع مركز طبي ألماني من أجل علاج اللاعبين المصابين في الدوري المصري، علي أن يكون للاعبين تسهيلات كبيرة في الإجراءات بجانب خصم كبير يحصل عليه لاعبو الدوري المصري وكذلك الأندية، وكانت اللجنة الخماسية أعلنت توصلها لاتفاق مع الشركة الألمانية الراعية لملابس المنتخبات علي تخصيص 3000 كرة موحدة لاندية الدوري المصري في الموسم الجديد، علي ان تحصل الجبلاية علي نسبة من اعادة بيع الشركة الألمانية للكرة الموحدة للدوري كوسيلة لتنمية موارد اتحاد الكرة .

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل .

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا قرر تمديد العقود لجميع اللاعبين ومن بينهم المعارين وبالتالى فالعقود مستمرة لنهاية الموسم، ولكن من حق النادى الأصلى للاعب قيده فى قائمته الجديدة على أن يشارك معه فى الموسم الجديد وفقا لتعليمات الفيفا.