رياضة | نادي مصر يرفض التفريط في نجمه للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي مصر يرفض التفريط في نجمه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر داخل مجلس إدارة نادي إف سي مصر، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الزمالك للحصول على خدمات مهاجم الفريق.

وكشف المصدر: " أن ليس هناك أي مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفى سلطان".

وأكمل: " أن وجد أي عرض رسمي مع القلعة البيضاء سوف ندرسه جيداً، ولكن لم يأتي أي عروض رسمي حتب الآن".

وشارك صاحب المهاجم صاحب ال28 عاما مع فريقه في 17 لقاء، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف.