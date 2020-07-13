رياضة | تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وغرناطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي غرناطه اليوم الإثنين ١٢ يوليو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. ويتصدر نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد ٨٠ نقطة من أصل ٣٥ مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهة اليوم كالآتي: 1_ليونيل ميسي لاعب برشلونة 22 هدفًا 2_كريم بنزيما 18 هدفًا. 3_جيرارد مورينو 16 هدفًا. Advertisements 4_لويس سواريز 15 هدفًا 5_ اياغو اسباس 13 هدفًا. 6_ لوكاس أوكامبوس 13 هدفًا. 7_راؤول غارسيا 13 هدفًا. 8_أنتي بوديمير 12هدفًا. 9_الفارو موراتا 12 هدفًا. 10_خيامي ماتا 11 هدفًا.

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