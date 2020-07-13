شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بسيد عبد الحفيظ لحسم ملفات خاصة بالأهلي قبل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم عدة أمور بشأن برنامج الفريق للفترة المقبلة التى سيستعد خلالها المارد الأحمر لبطولة الدوري المقرر إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة طوي عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ويتطلع فايلر لتحديد برنامج الإعداد للفترة المقبلة من خلال الأتفاق على المباريات الودية التى سيخوضها الفريق قبل عودة الدوري .

وحدد الجهاز الفنى لفريق الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، جدول تدريبات الفريق هذا الأسبوع، فقد خاض الفريق مران أمس الأحد في الخاسمة والنصف مساءً وسيخوض مران اليوم وغدا في نفس التوقيت على أن يعود الفريق للمران فى الثامنة والنصف صباح الأربعاء المقبل، ثم يعود للمران فى الخامسة والنصف مرة أخرى مساء الخميس المقبل.

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وقاد فايلر مران الفريق أمس الأول، السبت، عقب عودته من سويسرا مساء الاثنين الماضى بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة الماضية للاطمئنان على أسرته، حيث سافر برفقة توماس بينكيل مُخطط الأحمال قبل أن يقود الثنائى مران الأمس بعد سلبية مسحة الكشف عن كورونا التى خضعا لها الأربعاء الماضى، وحدد الجهاز الفنى يوم 23 يوليو الجارى موعدا لمواجهة سموحة وديا على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الاجتماعات مستمرة مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة، التى تشهد استكمال منافسات الدورى بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى، أضاف عبد الحفيظ، هناك ترتيبات خاصة بالمرحلة المقبلة نتطلع للاطمئنان عليها عبر الجلسات اليومية التى بدأت منذ عودة السويسرى من إجازته الأخيرة ، وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن مباراة سموحة الودية ستكون فرصة جيدة من أجل تجهيز اللاعبين لعودة الدورى، مؤكدًا أن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التى ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة، وأشار عبد الحفيظ إلى أن هناك ترتيبات مستمرة لبحث استكمال فترة الإعداد بشكل جيد جدا استعدادا للمرحلة المقبلة.