ابنة عبدالواحد السيد : أُفضل ميسي على رونالدو وأتمنى الاحتراف الخارجي

كشفت نور عبد الواحد السيد لاعبة فريق المعادي الكرة النسائية أنها تفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

قالت نور في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنها تفضل ميسي لانه يتمتع بالمعارضة العالية.

ولفتت إلى أنها لا تحتاج

للعنف في ممارسة الكرة النسائية لأن المنافسات من البنات، مؤكدة أنها تتمنى الاحتراف في الخارج.

أكدت نور عبدالواحد لاعبة نادي المعادي للكرة النسائية أنه لا يوجد دعم مادي من الاتحاد للعبة ونفس الأمر للإعلام لانتشار اللعبة.

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وقالت نور خلال حوارها ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن لا يوجد حافز أو حماس من الاتحاد لتطوير الأندية أو اللعبة خلال الفترة الماضية. واضافت أنها كانت حارس مرمى مثل والدها عبدالواحد السيد في بداية مشوارها الكروي، ولكن والدها رفض وطلب منها أن تكون صانعة العاب.

واتمت :"نفسي ان يكون هناك دعم الجماهير لان الجميع لا يعلم عننا وعن الدوري الذي نخوضه شيء".