مدرب طلائع الجيش السابق : حسام عاشور "اتفرم" في الأهلي.. وصالح جمعة يحتاج علاج نفسي

قال أحمد سامي، نجم الأهلي ومدرب طلائع الجيش ونجوم المستقبل سابقا، إن حسام عاشور تعرض لظلم كبير داخل الأهلي مؤكدا: "حسام عاشور أتفرم".

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور من الأفضل له اللعب في الدوري المصري وعدم

الاحتراف في الدوري السعودي".

وعن رحيل أحمد فتحي من الأهلي والتعاقد مع بيراميدز، أضاف: "فتحي جري وراء المادة ولكنه لم ينتظر الى الانتماء للقلعة الحمراء".

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كما تحدث أحمد سامي، عن أزمة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب خروجه من الحسابات الفنية.

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "صالح جمعة جمعة لاعب جيد ولكنه يحتاج علاج نفسي وتأهيل نفسي لكي يعود للتالق من جديد".

وعن الخط الهجومي للأهلي، أوضح سامي: "بادجي لا يصلح للعب في الأهلي من وجهة نظري وأزارو أفضل منه ويجب عودته".