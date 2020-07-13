قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك عرضوا علي عبدالله جمعة الظهير الأيسر للنادي الأبيض، 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده معالفارس الأبيض، وزيادة القيمة المالية التي يحصل عليها باعتباره من العناصر الاساسية للفريق.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان"على قناة "النهار"، أن عبدالله جمعة رفض عرض مسؤولي النادي واشترط الحصول علي 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد من اجل تمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من أقل اللاعبين الذين يحصلون علي مقابل مادي داخل الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف بين عبالله جمعة والزمالك علي المبلغ المالي نظير تجديده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.