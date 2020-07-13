الاتحاد التونسي: جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا حال اعتذار الكاميرون

كشف حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، موقف تونس من استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا حال اعتذار الكاميرون. وقال حامد المغربي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت". وتابع: "تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع". بعد استقرار الأوضاع". وأشار: "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال". يذكر أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يضم أندية الزمالك والأهلي من مصر، والرجاء والوداد من المغرب. Advertisements وكان مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، أكد أن الكاميرون لم تصدر أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أي قرار رسمي في الكاميرون يفيد برفض استضافة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على أرض محايدة بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال المليجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الخوف من كورونا أو إصابة أي شخص هو العائق حتى الآن، كما أن الوقت ليس في صالحنا لاستضافة

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