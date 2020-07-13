مدرب الإسماعيلي السابق: الأهلي لم يطلب عبالله العيد في وجودي

كشف الإسباني خوان ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عبدالله السعيد، في 2008.
وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع عبدالله السعيد في ذلك الوقت".
وتابع: "عبدالله السعيد لاعب محترف وكبيروكان يركز فقط مع الإسماعيلي ولم يدخل في أي مفاوضات مع الأهلي".
وعن مفاوضات الأهلي معه بعد الرحيل عن الإسماعيلي، أشار: "الأهلي لم يفاوضني رسميا ولكن كان هناك مناقشات مع بعض الوكلاء".
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