الزمالك يفاوض فرجاني ساسي لتجديد عقده

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك بدأوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مما يمنحه الحق في التوقيع لأي ناد آخر في فترةالانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ساسي متمسك بالبقاء مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد التألق الكبير والجماهيريةالتي يتمتع بها اللاعب بين جمهور الزمالك.
وتابع: "وكيل اللاعب عرض علي مسؤولي الاهلي وبيراميدز إمكانية التعاقد مع ساسي عقب نهاية عقده في محاولة منه لتسويق اللاعب وضمان حصوله علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه حاليًا من الزمالك".
وأتم: "ساسي يحصل سنويًا من الزمالك علي حوالي 33 مليون جنيه".
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