ريكاردو يكشف أسباب خسارة الأهلي للقب الدوري 2008

كشف الإسباني خوان ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أسباب خسارة لقب الدوري أمام الأهلي في 2008. وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقد خسرنا اللقب بسبب الإجهاد". نمبر وان على قناة النهار: "لقد خسرنا اللقب بسبب الإجهاد". وتابع: "لقد تعرضنا للإجهاد بسبب خوض لقاء طلائع الجيش قبل الأهلي وذلك أثر علينا كثيرا وتسبب في إجهاد قبل اللقاء الفاصل أمام الأهلي". الأهلي وذلك أثر علينا كثيرا وتسبب في إجهاد قبل اللقاء الفاصل أمام الأهلي". وعن أسباب رحيله عن الإسماعيلي: "رحلت سابقا بسبب خسارة اللقب أمام الأهلي ولكني عودت من جديد نظرا لحبي جماهير الإسماعيلي واللاعبين والإدارة".

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