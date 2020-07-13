طارق مصطفى : الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي.. وحصلت على 3 بطولات إفريقية

أكد طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، أن نادي الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلا كبيرا حول أحقية ناديي الزمالك والأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي، حيث يطالب الزمالك بأحقيته في اللقب نظرا لتتويجه بتسعة بطولات في القرن الماضي، في حين أن النادي الأهلي حصل على سبعة بطولات فقط.

وكان الاتحاد الإفريقي منح النادي الاهلي اللقب وفقاً لأرقامه واحصائياته في القرن الماضي.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة أون تايم سبورتس، " الزمالك نادي القرن الإفريقي وليس الأهلي".

وأضاف " على المستوى الشخصي حصلت على ثلاث بطولات إفريقية مع الزمالك، هي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وكأس الأفروأسيوية لكن الأخيرة بطولة غير رسمية".

أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني، أن المنتخب المصري أكبر من أي نادي.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة أون تايم سبورتس، " منتخب مصر أكبر من أي نادي، ولا ينبغي رفض الانضمام للمنتخب الوطني".

وكانت أزمة قد وقعت بين نادي بيراميدز ومسؤولي اتحاد الكرة، بسبب رفض بيراميدز إرسال لاعبيه إلى معسكر المنتخب، ليرفض بعد ذلك حسام البدري استدعاء لاعبي الفريق إلى المنتخب

وأضاف " المنتخب وضع مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن في حساباته قبل أزمة فيروس كورونا".

Advertisements

وأردف " مؤمن زكريا أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجم في مصر في الفترة الأخيرة".

وأوضح طارق مصطفى موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر من انضمام أحمد حسن كوكا، قائلاً " حسن كوكا لاعب هداف ويجيب اللعب داخل منطقة الجزاء والكرات العرضية".

كما كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، السبب وراء عدم انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة الفراعنة في مباراتي جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر تعادل في أمام جزر القمر سلبيا، ثم تعادل إيجابيا أمام كينيا بهدف لكل منهما، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2021.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة أون تايم سبورتس، "إصابة محمد صلاح السبب وراء عدم انضمامه للمنتخب الوطني قبل مباراتي جزر القمر وكينيا".

وأضاف " المنتخب الوطني خاض أربعة مباريات بدون محمد صلاح، وهذا أثر بشكل كبير على الأداء",

وتطرق في حديثه إلى تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر حيث قال، " لا يوجد انتماءات للأندية في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، فالعلاقة رائعة بين أفراد الجهاز الفني".

وأتم حديثه" لعبت مع سيد معوض ومحمد بركات في الإسماعيلي بعد عودتى من الاحتراف الخارجي".

ويشغل سيد معوض منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب، فيما أن محمد بركات مديراً للمنتخب، وذلك تحت القيادة الفنية لحسام البدري المدير الفني للمنتخب.