إشبيلية يلامس دوري الأبطال بانتصار صعب

واصل إشبيلية عزف نغمة الانتصارات في الليجا، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه ريال مايوركا (2-0)، في ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ36.



ووضع النجم الأرجنتيني، لوكاس أوكامبوس، الفريق الأندلسي في المقدمة بالدقيقة 41، من ركلة جزاء.



وأمَن المهاجم المغربي، يوسف النصيري، انتصار أصحاب الأرض بالهدف الثاني، قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



وبفوزه الرابع على التوالي، والـ18 هذا الموسم، يرفع إشبيلية رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الرابع، ويقترب من حسم آخر بطاقات دوري الأبطال.



ويبتعد الفريق الأندلسي حاليا بفارق 9 نقاط مؤقتا عن فياريال، الذي سيواجه ريال سوسيداد على ملعب (لا سيراميكا).



يذكر أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، ستتحول بطاقة "التشامبيونز ليج" لفريق "الغواصات الصفراء"، الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابا في إشبيلية (1-2)، بينما تعادل على ملعبه في الدور الثاني.



على الجانب الآخر، تعقد موقف مايوركا، بعدما ظل رصيده عند 32 نقطة، في المركز الـ19 وقبل الأخير، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط مؤقتا عن ديبورتيفو ألافيس، صاحب المركز الـ17، مع تبقي جولتين على النهاية.



المصدر: وكالات