بورنموث ينتفض ويسحق ليستر سيتي برباعية

حقق فريق بورنموث مفاجأة مدوية ودك شباك ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.



وضرب فريق بورنموث الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بقوة وحول تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف إلى فوز ساحق بأربعة أهداف مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم جيمي فاردي لليستر بهدف في الدقيقة 23 رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في صدارة هدافي المسابقة وفي الشوط الثاني تعادل جونيور ستانيسلاس لبورنموث من ركلة جزاء في الدقيقة 66 ثم أضاف دومينيك سولانكي الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة، وبعدها مباشرة طرد مدافع الثعالب، التركي كاجلار سويونكو إثر تداخله بدون كرة على مهاجم بورنموث كالوم ويلسون، ما أدى إلى انهيار دفاعات الضيوف تماماً.



وفي الدقيقة 83 سجل جوني إيفان مدافع ليستر بالخطأ في مرماه قبل أن يعود سولانكي ويحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 87.



بهذا الفوز صعد بورنموث إلى المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف واتفورد ووست هام لتحتدم تماماً معركة الهروب من الهبوط في المراحل الثلاث المتبقية من عمر المسابقة.



من جانب فرط ليستر في فرصة استعادة المركز الثالث من تشيلسي وأصبح مهدداً بفقدان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن تجمد رصيده عند 59 نقطة حيث سيرتقي مانشستر يونايتد (58 نقطة) إلى المركز الثالث إذا ما تغلب على ساوثهامبتون الاثنين ما يعني تراجع تشيلسي للمركز الرابع وليستر للخامس.



المصدر: بي إن سبورت