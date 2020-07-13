رياضة | آخر تطورات مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النادي الأهلي جهوده لشراء جناح الفريق رمضان صبحي، من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بصفة نهائية.

ويلعب رمضان صبحي مع الأهلي على سبيل الأعارة منذ يناير عام 2019، حين انضم أولاً لمدة ستة أشهر، أعقبها بعام إضافي، بدأ منذ مطلع الموسم الجاري.

وأشارت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي رفع عرضه لضم اللاعب بصفة نهائية، مقابل 3 مليون جنيه إسترليني.

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وتضمنت آخر عروض القلعة الحمراء، مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر رفع العرض لثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وكشفت التقارير، أن نادي هيدرسفيلد تاون ما زال مصراً على الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني، نظير التخلي عن خدمات اللاعب.

ويكثف مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم مع الجانب الإنجليزي لتخفيض هذا المبلغ، حيث ترى الإدارة أن المبلغ يفوق قدرات الأهلي المالية حالياً، والتي تأثرت بتوقف النشاط الكروي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبقى رمضان مع الأهلى حتى مباريات دوري أبطال أفريقيا، قبل إتخاذ القرار النهائي نحوه.