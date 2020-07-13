رياضة | مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق تي بي مازيمبي، اهتماماً كبيراً في الفترة القصيرة الماضية بسبب اقترابه من التوقيع للنادي الأهلي مع اللاعب.

وقام موليكا اليوم، بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وأثار الكونغولي جدلاً واسعاً من جديد بجانب إتمام الصفقة، على الرغم من أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أوضح في بيان رسمي أنه لا يوجد مفاوضات رسمية مع أي لاعب أجنبي.

وقد حاول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسم صفقة جاكسون موليكا في وقت سابق، عن طريق الأتواصل مع كاتومبي رئيس نادي مازيمبي.

وظهر المهاجم الكونغولي بشكل جاذب لأظواء مع نادي مازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.