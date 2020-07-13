رياضة | عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مخلل قنوات بي إن سبورت، تعليق علي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والتي هاجم الأخير فيها صخرة الدفاع المصرية في السنوات الماضية.

وكتب جمعة علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: مفيش أحسن من الابسامه.. ربما يرزقنا السعادة ديما".

يذكر أن رئيس الزمالك هاجم وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لاعبا الاهلي السابقين لعملهم في القناة القطرية معتبرا أن هذا الأمر بمثابة خيانة للدولة المصرية.

وتشهد الساحة الرياضية في مصر في هذه الأثناء مشاحنات بين مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الزمالك بسبب ملف نادي القرن بعد عزم ادارة القلعة البيضاء تقديم ملف كامل يثبت احقيتها في هذا اللقلب الذي فاز به الأهلي في بداية الألفية.