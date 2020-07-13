رياضة | موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موهبة الدوري المصري تبتعد عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على إيقاف مفاوضاتهم مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، بعدما كان يرغب الأبيض في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يصب تركيزه خلال الفترة الحالية على التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وحال إتمام الصفقة لن تكون هناك حاجة لجهود لاعب وادى دجلة.

وتضع إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لاعب وسط بيراميدز على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وتبذل الإدارة جهوداً كبيرة لإقناع اللاعب بالانتقال للقلعة البيضاء.