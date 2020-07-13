رياضة | مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يطرد 4 نجوم في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مانشستر يونايتد يطرد 4 لاعبين في الانتقالات الصيفية

تحدثت تقارير صحفية عن اقتراب رباعي مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن هناك 4 لاعبين من مانشستر يونايتد تألقوا في وقت سابق، ولن يرضيهم سوى التواجد في التشكيل الأساسي.

وتابعت التقارير أن الرباعي هم الإيفواري إيريك بيلي ولاعب الوسط البرازيلي، سكوت ماكتوميناي، بالإضافة إلى الجناح دانييل جيمس، الذي قدم مستوى فاق التوقعات، ولكنه إبتعد عن التشكيلة الأساسية.

وأتمت التقارير أن جيمس الذي أبتعد عن المشاركة أساسياً في تشكيل مانشستر يونايتد أصبح أقرب إلى الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.