شكرا لقرائتكم فايلر يتابع مع طبيب الأهلي تطور حالة حسين الشحات بعد جراحة الفتاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق عن حالة حسين الشحات لاعب الفريق بعد إجراء عملية "الفتاق" خلال الفترة الماضية، واستفسر المدير الفني عن تطورات حالة اللاعب الذى يخوض حالياً فترة نقاهة فى المنزل بعد الجراحة، وسيبدأ خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب ،ومن المقرر أن يبدأ الشحات فقرة تدريب بسيطة خلال أيام بالمران على دراجة منزلية "البدّال" كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق" التى ستُبعد الشحات عن الملاعب قرابة الثلاثة أشهر.

ويواجه حسن الشحات حالة سوء الحظ خلال الفترة الحالية، بعدما أجرى منذ فترة قريبة عملية "الفتاق"، ليغيب عن تدريبات الأهلى، ولم تكن عملية سوء الحظ فى غياب اللاعب عن التدريبات الأولى للأهلى وحسب بسبب تأخره فى اجراء الجراحة، ولكن كان بسبب توابع تلك العملية التى على الرغم من بساطتها باتت تهدد اللاعب بالغياب عن الأهلى خلال الأربع شهور القادمة، بما يعنى غيابه عن بطولة دورى أبطال أفريقيا التى تستأنف فى سبتمبر المقبل من الدور نصف النهائي، بل ونهاية الموسم الجارى للشحات مع الأهلي.

من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل خوض ودية سموحة التي تحدد لها يوم 23 يوليو الحالي بالتتش، وأضاف عبد الحفيظ أن هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباراة الودية الأولى للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية.

Advertisements