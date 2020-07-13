ســيف راشـد: اشتقت للمستطيل الأخضر وسأكون على قدر التحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد سيف راشد «25 عاماً» لاعب الشارقة، أنه متشوق للعودة إلى المستطيل الأخضر بعد أن غاب فترة طويلة عن الملاعب، وبدأ الفريق تدريباته أمس الأحد استعداداً للموسم الجديد. وكان راشد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي مطلع الموسم الماضي وظل يتلقى العلاج والتأهيل طيلة الفترة الماضية أي حوالي 10 شهور وكانت آخر مباراة خاضها مع الفريق بتاريخ 25 سبتمبر 2019 وجمعت الشارقة واتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وانتهت المباراة بتفوق «الملك» على النمور 2-1، وبذلك غاب اللاعب عن الملاعب لمدة 277 يوماً. وتأثر أداء الفريق بغياب اللاعب بجانب زميله البرازيلي ايجور كورنادو في الموسم الملغى ولكنه سيكون جاهزاً ومكتمل الصفوف للموسم الجديد.

تحدث سيف راشد ل«الخليج الرياضي» عن الفترة الماضية التي قضاها مستشفياً من الإصابة وقال: تعرضت للإصابة في بداية الموسم الماضي وكنت بعيدا عن الملاعب قرابة العام وأنا بطبيعة الحال مؤمن بالقضاء والقدر وراض بما حدث لأنها مشيئة الله، أشكر كل من وقف معي خلال فترة الإصابة والتأهيل، سواء الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري أو الجهاز الطبي وإدارة النادي وجمهور نادي الشارقة الذي كان يسأل عني باستمرار وأتمنى أن تكون عودتي للملاعب أكثر قوة.

وأضاف: أنا مشتاق جداً للعودة الى المستطيل الأخضر، حتى الآن لا يمكن أن أقول إني جاهز بنسبة 100% ولكن مع الوقت ستكون الأمرو جيدة وسأبذل جهدي حتى أعود لمستواي المعهود، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، أنا أمام تحد كبير ولكن بالعمل والانضباط في التدريبات وتنفيذ كل التعليمات سأعود إلى مستواي المعروف وربما أفضل.

بداية موفقة

أوضح سيف راشد أن الفريق بدأ تدريجياً العودة للنشاط وأجرى أمس أول تدريب بمشاركة اللاعبين والجهاز الفني وفق الاحترازات الطبية، وأجرى جميع اللاعبين الفحص الطبي قبل العودة إلى الملعب وقال: الإعداد للموسم الجديد هذه المرة مختلف لأننا نمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، ولكن يجب علينا التكيف مع الوضع الحالي ونطبق الاحترازات الطبية.

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وأضاف: بالنسبة لي يجب أن أبذل جهدا مضاعفا في التدريبات للعودة بصورة جيدة وفترة الاعداد من أهم الفترات للاعبين وبكل تأكيد لدي عدة أهداف في الموسم الجديد، أريد أن أعود إلى مكاني في التشكيل وتقديم افضل ما عندي مع الفريق، ومن خلال ذلك أتمنى العودة إلى المنتخب والمشاركة مع «الأبيض» في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 وهذا الطموح والهدف حق مشروع لكل لاعب لأن تمثيل الوطن شرف كبير، خاصة وأني تدرجت في المنتخبات من الناشئين الى أن وصلت المنتخب الأول.

تحديات كبيرة

قال سيف راشد: بدأنا الإعداد للدخول للموسم الجديد ونحن أبطال الدوري بعد إلغاء دوري موسم 2020 وطموحنا المحافظة على اللقب في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب والبقاء في الواجهة بصفة عامة اما عن التحدي بيني وبين نفسى فسيكون متمثلا في العودة القوية الى الملاعب بالإضافة الى اني لم أشارك مع الفريق آسيوياً وهذه فرصة كبيرة لي للدفاع عن شعار النادي في المحفل الآسيوي.

تراجع المستوى

وعن هل يمكن القول ان إصابة ايجور وسيف راشد وراء تراجع مستوى الشارقة مؤخرا قال سيف راشد: بالطبع لا لأن نادي الشارقة لا يتأثر بغياب لاعب او لاعبين، الثقة كانت كبيرة ولا تحدها حدود في زملائي اللاعبين وبلاشك ايجور اسم كبير في الدوري ويلعب دورا مؤثرا في الفريق ولكن في النهاية كلنا يد واحدة وهدفنا واحد، بالتأكيد تواجد جميع اللاعبين يجعل الجهاز الفني في وضع أفضل لأختيار أفضل العناصر، الإصابات تؤثر في خيارات المدرب، وكل فريق يتمنى ان يكون مكتمل الصفوف.

إلغاء الدوري

أكد سيف راشد ان قرار الغاء الدوري هو القرار الأكثر انصافا للجميع وقال: لم يكن هناك خيار أفضل، إما أن يستكمل الدوري بلعب الجولات المتبقية او اتخاذ قرار الإلغاء وأعتقد ان اي قرار من هذين القرارين سيكون جيدا، ولكن الإلغاء كان جيدا، صحة المجتمع اولوية وهي أهم من الرياضة واتمنى ان تعم الصحة والعافية والسلامة في جميع انحاء العالم وان تزول الجائحة في اقرب وقت وتعود الحياة الى طبيعتها ونتمنى ان نشاهد الجمهور في مدرجات كل الملاعب على مستوى العالم.