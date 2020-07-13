«مرتضى منصور» تعليقًا على فيديو إهانة الخطيب وكهربا: أنا مش مجنون علشان اشتم الخطيب.. ومؤامرة قطرية وراء الفيديو

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة الفيديو الذي تم إذاعته بالأمس والمنسوب له قائلا: الفيديو مفبرك، هناك أجهزة مخابرات تحاربه منها قطر وتركيا، بالتعاون مع مجموعة من الإعلاميين، وهذا الملف في نيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف "منصور" خلال فيديو تم نشره على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أن ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، استطاع اختراق هاتفه وإرسال مجموعة من الرسائل لشخصيات هامة على رأسهم الشيخ على جمعة، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب وغيرهم من الأسماء.

وتابع: أنا مش مجنون علشان اشتم بهذا الشكل، وهذا الفيديو مفبرك، وإنا لن اسكت لإني ضد الجماعة الإخوانية الإرهابية الموجودة في قطر وتركيا وضد التميم وملعون أبو تميم

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وعرض رئيس الزمالك تسجيلا صوتيا تتضمن اعترافات بحقيقة التسجيلات المفبركة للفيديو الجنسي، واختراق الهاتف الخاص به.

ووجه "منصور" رسالة للضابط القطري أبو سنيدة، قائلا: "لن تستطيع أحداث فتنة، وبرغم وجود خلاف مع الخطيب إلا إني لم أقوم بشتيمة مثل التي تم فبركتها".