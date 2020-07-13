شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: مكالمة الجوهري غيرت حياتي وانتقلت للزمالك بـ 150 الف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق مصطفي، المدرب العام لمنتخب مصر ، انتقلت إلى الزمالك مقابل 150 ألف جنية ، ولعبت مباراة ودية مع إمبابة ضد الزمالك رغم أنى كنت لاعب في أسوان وقتها.

وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر في برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport 1 ، أن مباراة إمبابة الودية مع الزمالك كانت سبب وراء انضمامي للقلعة البيضاء في البداية ولكنه لم تتم حيث استدعاني جورج سعد بعد المباراة وقالي أنت في الزمالك وسجلت في الشباب والرياضة في نفس اليوم ومضيت الاستمارات ، وبعدها لعبت مع الشرقية للدخان وفزت على السكة الحديد بهدفين لهدف ولعبت صانع ألعاب ووقعت ب 10 الاف جنية وأنعشت خزينة نادى إمبابة بسبب رمضان السيد وانضممت إلى أسوان وعمري 23 سنة .

وواصل طارق حديثه قائلا رمضان السيد كان مقتنعا بقدراتي ولكنه نصحني باللعب بخشونة للاستمرار في الملاعب، ولعبت في الشرقية للدخان وبتروجت حبا في رمضان السيد لانه صاحب فضل عليا .

وأكد مصطفي أن أحد أقاربه أوصي زوج ابنة الجوهري عليا وأعطنى رقم هاتفه وتواصلت معه والمكالمة حولتني لنجم كبير ، والجوهري نصحنى في اول مكالمة بينى وبينه مترقصش كتير واخلص من الكورة مضيفا مكالمة الجوهري غيرت حياتي 180 درجة وبقيت اعمل كل حاجة في الكوره من بعدها

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وواصل حديثه قائلا لعبت في أكثر من مركز في الملعب ظهير أيمن عندما انتقلت للزمالك ثم جناح أيسر ومهاجم مع كرول وأكثر مركز أحبه صانع الألعاب، ولم أحصل على حقي إعلاميا أثناء اللعب أو التدريب.

وفاجئ طارق مصطفي الإعلامي إبراهيم فايق مقدم البرنامج بعد نصف ساعة من الحوار قائلا هو احنا على الهواء أنا فاكر احنا لسة هنبدأ

كما أشاد مصطفي بتجربته في المغرب 3 سنوات في نادى الدفاع الحسنى الجديدى ثم سريع وادى زم وكذلك في الامارات نادى العروبة .