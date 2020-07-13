شكرا لقرائتكم خالد مهدي يكشف عن وديات الانتاج الحربي وموقف التجديد لثلاثي الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال خالد خلال مداخلة تليفونية : "سنبدأ المباريات الودية يوم 20 يوليو، سنواجه إنبي وطلائع الجيش وأسوان". Advertisements وأكمل: "محمود الجزار لاعب مميز لكن لا يوجد حديث عنه، فمازال هنالك دور كامل مع مباراة مؤجلة ولا يجب الحديث عنه ولدي لاعب بمركزه". وأتم: "جددنا لمعاذ الحناوي، ومحمود البدري شبه متفقين معه على التجديد، وهناك حديث مع شديد وهو مرحب وأعتقد أن الأمور ستنتهي".

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