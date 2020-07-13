شكرا لقرائتكم طارق سليمان: أبو جبل أقوى منافس للشناوي في منتخب مصر ولا عزاء لمهدي سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقًا أن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك هو المنافس الأقوى لمحمد الشناوي على حراسة مرمى منتخب مصر في المرحلة المقبلة.
قال طارق سليمان خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "محمد أبو جبل عندما تمسك بالفرصة في نادي الزمالك استطاع أن يكون السبب الرئيسي في فوز الأبيض ببطولتي السوبر المصري والإفريقي".
وتحدث مدرب الأهلي السابق أن المهدي سليمان حارس بيراميدز بالرغم من تقديمه أداء جيد في الدوري وأفريقيا الا انه سيجد صعوبة كبيرة في المنافسة مع الثنائي.
وشدد طارق سليمان على أنه يتمنى خروج ابنه أحمد للإعارة وانه كان يمتلك عرض في بداية الموسم قبل أزمة كورونا لكنه فضل النهاية وأنه لا يخشى من لعبه في أي من الأندية خاصة وأنني أن يكرر تجربة محمد الشناوي الذي عاد بعد خروج 10 سنوات تقريباً بالإضافة الى العديد من الحراس من بينهم شريف إكرامي.
وأكد طارق سليمان أنه لا يحمل أي ضغينة من مدربي الحراس في مصر وأنه حزين لتصريحات عصام الحضري التي أكد خلالها ان جميع المدربين يكرهون بعضهم.
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