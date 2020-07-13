شكرا لقرائتكم أمير عزمي: ندمان على الرحيل من اليونان.. توثيق عقدي في الزمالك أعادني لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد أن قرار انتقاله من باوك اليوناني الى الشباب السعودي مشدداً على ان التسرع كان السمة التي تسببت في اتخاذ مثل هذا القرار.

أضاف أمير عزمي مجاهد خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: "عدم توثيق عقدي عندما عدت للزمالك تسبب في رحيلي عن النادي بعد يوم واحد من معسكر الأبيض للدوري التركي".

وقال أمير عزمي مجاهد: "للأسف تم إخفاء عقدي داخل نادي الزمالك لحين الانتهاء من العقود حتى أنني توجهت الى اتحاد الكرة وجدت أن هذا العقد لم يصل الجبلاية".

تابع أمير عزمي مجاهد: أتمنى خوض تجربة المدير الفني لكن ذلك لن يأتي بدون خبرات كافية مع مدربين عديدين حتى يستطيع أن يترجم تلك الخبرات لشخصية.

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وأشار أمير عزمي مجاهد الى أنه كان محظوظاً بالعمل في نادي الزمالك وتحديداً مع المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يمتلك خبرات كبيرة وقبلها مع خالد جلال في كأس مصر اتاحة لي الفرصة لخوض تجربة كبير بحجم القلعة البيضاء بخلاف أن التجربة ثرية بضغوط الجماهير لخوض البطولات.

وتحدث أمير عزمي مجاهد قائلاً إن مرتضى منصور لم يكن يتدخل في عمل الأجهزة الفني لكن بحكم مسئولية الإدارة كانت هناك تساؤلات بشأن بعض اللاعبين الذين يغيبون عن المشاركة في المباريات التي يخوضها الفريق وهذا أمر طبيعي.

وأكد مدرب الزمالك السابق أن علاقته بأيمن حافظ المدير الإداري بالزمالك جيدة حالياً وأنه تلقى تهنئة بالعيد منه بالإضافة الى أنهما تقابلا أكثر من مرة والعلاقة لا يشوبها أي ضغينة خاصة وأنه لا يشعر بأي أزمة اتحاد أي فرد.