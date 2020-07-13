شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي هرم في مصر وخلافاتى معه قانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قيمة النادي الأهلي كقلعة رياضية كبرى في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" الأهلي هرم في مصر، وما قام به الخطيب غير مقبول".

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه هو من كان يرفض عمل مداخلات هاتفية على شاشة قناة الزمالك في الفترة الأخيرة.

تابع رئيس الزمالك:" الأهلى يدعى أنه نادى القرن والزمالك يدعى أنه نادى القرن والفيصل بيننا القانون".

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وواصل :"الأهلى تعاقد مع طاهر طاهر عنده 2 صليبي بـ 30 مليون ورفضت الدخول في الصفقة وأنا عضو في النادي الأهلي المحترم قبل أن يصبح الخطيب لاعبا في النادي وأعلم قيمة النادي جيدا".

أكمل :"احنا مش أعداء يا خطيب كنت ممكن تخلي أي حد عندك يسألني عن حقيقة الفيديو وأشكر جمهور الأهلي المحترم الذي أرسل لي رسائل دعم ويعلمون بأنه فيديو مفبرك".

أردف :"سجلت شعار نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين وهو نفس المكان الذي سجل الأهلي فيه شعاره".

اختتم:" دخلت في معركة مع طاهر والخطيب قدروا ياخدوا 11 بطولة.. وأنا قدرت أخد 11 بطولة.. الخطيب في دورته حصل على ثلاث بطولات مقابل 5 بطولات لي في فريق الكرة".

أطالب الخطيب أن تكون المعركة بيننا نظيفة.. ولا تقوم بإدخال الأولتراس فيه